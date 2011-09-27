Нужна площадка для создания интернет-магазина

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  2. Прочее
Закрыт2 заявки150 просмотров

Нужна готовая площадка предоставляющая сервис по созданию интернет магазина.

Пользователь делает учетку и получает интернет магазин с определенным функционалом. В пользовательском режиме может менять дизайн и управлять товаром.

Пример сервиса можно посмотреть:

http://www.insales.ru

http://www.alltrades.ru/

Интересуют уже готовые решения или решения на стадии сдачи. И цена решения. Если есть примеры, жду ссылки на сервис.

14 лет назад
DimkaD
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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