Нужно на сайте сделать on-line игры

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Закрыт7 заявок268 просмотров

Нужно на сайте www.biznes-zona.com сделать on-line игры, раздел я зделаю типо игры и вот там нужно это зделать. Я не знаю как. Пишите ваши сроки, цены.

17 лет назад
yurec21
Юрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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