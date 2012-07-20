Оформление и верстка небольшого онлайн издания.

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен8 заявок160 просмотров

Требуется довольно срочно оформление и верстка брошюры для распространения онлайн.

13 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$55
1 день
Быстро, качественно и то что надо. Будем сотрудничать.
Большое спасибо за сотрудничество! С Вами легко и приятно работать. Надеюсь на дальнейшие совместные проекты.

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настроить шаблон joomla 2.5

    есть установленный платный шаблон на джумла 2.5 с демо данными - нужно на хостинге создать требуемую структуру меню с привязками к целевым страницам через админ. часть и добавить картинки на главную. работу нужно ...

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент + дизайн (работа для начинающих)

    $50

    Бюджет по договоренности Подобрать по стилистике меню Работа простая и не пыльная Сайт eve-doors.ru 1. Подобрать меню по стилистики такое же только поставить не черные а оранжевые рамки 2. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Заменить логотип в проекте After Effects CS5

    Есть проект с videohive.net для Adobe AfterEffects CS5 http://videohive.net/item/sand-presentation/640595 (уже куплен). Надо заменить в нём логотип (приложен), цвет частиц и фона, размер видео (примерно 300x160), сохранить в flv с оптимальным соотношением качество/размер - это для ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Автозапуск для DVD

    $50

    Нужно сделать автозапуск для ДВД. меню с 2-мя кнопками, по которым будет происходить переход на фильм. Срокчно на понедельник.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дорисовать задник (фон)

    $10

    Есть концепт логотипа Этот логотип был производной другого логотипа. Нехватает фона в виде рамки подобный тому как у источника. Требуется нарисовать фон в виде рамки. Примеры источника и актуального в прикреплении. Изображение ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать баннер

    Здравствуйте, есть два баннера в формате TIFF, на обоих баннерах необходимо убрать логотип "Пятерочка", а также изображение кассы в которой сидит девушка. Макет прикрепил

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Спарсить добавление новостей с сайта аниме

    $15

    Мне нужно такое же добавление новостей как на animeland.su, чтобы его увидеть надо зарегистрироватся, нажать добавить новость и в категория выбрать ТВ-сериалы!Вот такое добавление мне и нужно, до строчки на добавлении 1 серии, так же ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад