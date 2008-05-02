Перерисовать уже существующий логотип

$9
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Завершен8 заявок238 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Требуется перерисовать логотип, который находится в приложениях к этому проекту в векторе. Т.к. сейчас создается новый сайт для этой фирмы - логотип такого качества уже не устраивает.

Обращаться:

- icq: 26ноль-964-ноль60

- e-mail: [email protected]

17 лет назад
exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
17 лет назад
$9
Сделал все замечательно! Очень доволен работой!
давно дело было. все хорошо
Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$9
1 день
Хоть Анну немного и опередил MasterXL, но она также очень профессионально выполнила данное задание. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

MasterXL
56 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
17 лет назад
Koshur_Anna
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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