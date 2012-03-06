Разработка шаблона для е-майл рассылки (HTML)

Необходимо сделать шаблон для почтовой рассылки (HTML)

Рассылка осуществляется софтом epochta, примеры шаблонов можно посмотреть у них же www.epochta.ru/templates/

Образец в приложении, но это не означает, что он должен быть таким же.

Данный образец я составил спонтанно, единственное, что должно совпадать так это текст который там есть, ссылки и логотип сам сайт который рекламируется www.birzha-klimata.ru/ . Ссылки должны быть кликабельны и вести на указанный сайт.

От Вас криативное мышление и художественный подход.

Нужно, что бы данный шаблон был не просто набором текста, а интересным красивым и привлекательным.