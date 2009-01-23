Сделать фавикон из логотипа

ПрочееЗавершен16 заявок336 просмотров
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Для сайта oede.by сделать фавикон из лого.

15 лет назад
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо. Не смотря на небольшой бюджет, выполнили свою работу очень качественно. Что говорит о хорошем отношении ко всем клиентам. Предложили несколько готовых вариантов. Приятно с вами сотрудничать.
Отличный заказчик. Четко поставленное задание - половина работы фрилансера. Оплата полная и своевременная. Рекомендую всем!!!
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