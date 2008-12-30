Сделать сайт более интересным

Нужно скопировать текстовую инфу с одного сайта в экселевский файл. Обычный копи-пасте. 200 с небольшим текстовых вставок. Экселевский файл (куда вставлять) и адрес откуда пришлю в пришлю на емайл. нужно сделать в течении дня. ...