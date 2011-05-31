Создание интерактивной карты Черногории

Сделать интерактивную карту по типу http://www.montenegro-today.com/rus/google-s/

Сайт на Битриксе.

http://mir******-zn.ru/montenegro/

Нужна сама карта и меню "найти место на карте" (должно быть расположено внизу)

с карты необходимо иметь возможность попадать в каталог при нажатии на город.