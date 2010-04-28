Спец. по дизайну и поддержке интернет-ресурсов

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ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера.

Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов.

Обязанности - поддержание контента интернет-сайта и блога, размещение информации о проектах на площадках интернета, обновление графической и текстовой информации, изготовление макетов рекламных и информационных материалов, наполнение каталога товаров в интернет-магазине (фото и описания).

Условия - заработная плата по результатам собеседования, оформление ТК РФ, скидки на товары, возможность карьерного роста.

Место работы - метро Семеновская, ТРЦ СЕМЕНОВСКИЙ

Присылайте свои резюме по адресу [email protected]

14 лет назад
homestation
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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