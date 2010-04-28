Спец. по дизайну и поддержке интернет-ресурсов

Раньше у нас был штат дизайнеров. Но с увеличением разнообразия работ (мобильные стенды, выставочные стенды, ролики под плазму) – мы решили не раздувать штат, а перейти на работу с фрилансерами под контролем дизайнера-администратора в офисе. ...