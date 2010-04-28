Спец. по дизайну и поддержке интернет-ресурсов

Требования к квалификации: Практические навыки работы с использованием любой из перечисленных технологий: Source Engine, Unreal Engine (предпочтительно), CryEngine, Gamebryo, Renderware и прочих. Наличие хорошо развитого пространственного мышления. Приветствуется художественное или архитектурное образование, знание английского языка. Возможен опыт работы с ...
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ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера.
Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов.
Обязанности - поддержание контента интернет-сайта и блога, размещение информации о проектах на площадках интернета, обновление графической и текстовой информации, изготовление макетов рекламных и информационных материалов, наполнение каталога товаров в интернет-магазине (фото и описания).
Условия - заработная плата по результатам собеседования, оформление ТК РФ, скидки на товары, возможность карьерного роста.
Место работы - метро Семеновская, ТРЦ СЕМЕНОВСКИЙ
Присылайте свои резюме по адресу [email protected]
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