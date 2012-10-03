нужно..купить или...сделать...или обработать фотографии на ремонтную тематику квартиры : до ремонта, процесс ремонта, и итог. Фотографии разумеется уникальны, которых еще нет в сети.
Требуется подбор фото для сайта
Исходные данные – таблица где есть код, каталожный номер, наименование, производитель.
Выход – изображение в формате jpeg, размер желательно около 1000х1000pxl 72dpi. но обсуждается. Имя файла – код товара. На фото только копирайт нашего магазина.
Цена 2 руб за фото.
Список фото предоставляю я
Всего около 20000 фото.
Оплата после проверки соответствия.
Заявки фрилансеров
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