Требуется подбор фото для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок199 просмотров

Исходные данные – таблица где есть код, каталожный номер, наименование, производитель.

Выход – изображение в формате jpeg, размер желательно около 1000х1000pxl 72dpi. но обсуждается. Имя файла – код товара. На фото только копирайт нашего магазина.

Цена 2 руб за фото.

Список фото предоставляю я

Всего около 20000 фото.

Оплата после проверки соответствия.

13 лет назад
AlexSLK
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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