Задания по Photoshop, Corel

Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...
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8 несложных заданий по работе с Photoshop, Corel.
к 5-7 заданиям есть пошаговое описание того как это делать.
Не требуется уникальности выполнения каждого задания. Можно использовать уже что-то готовое, но с поправкой на задание.
Срок - до воскресенья.
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