1C - выбор Кассы в документе Расходная Накладная

1C: Предприятие 7.7

Справочник Счета (хранилища денег). В справочнике создано несколько физических касс.

Нужно:

В документах Расходная Накладная и Приходная Накладная сделать Выбор Кассы откуда/куда списываются деньги, если выбран способ "За Наличные". Если выбран "Предоплата" параметр должен быть неактивным.

Доступа к Базе естественно не предоставлю.

Модуль документа РН и ПН могу скинуть по почте. После чего мне нужно получить измененный модуль и/или инструкции по изменению в Форме документа и т.д.

Предпочтение - по цене. Так как работы тут на несколько минут. Также возможно сотрудничество в будущем - в Базе еще очень много хотим внести изменений.