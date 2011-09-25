Ip radio/tv - консультация

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Закрытнет заявок117 просмотров

Суть проблемы.

К спутниковому терминалу с доступом в интернет на скорости 2 Мбит\сек подключена абонентская сеть Wi-Fi в количестве 50 абонентов.

В сети Wi-Fi установлены фильтры препятствующие на скачивание фильмов, просмотру телевизионных программ и радио.

Необходимо создать для предоставления абонентам сети Wi-Fi:

А) Отдельного on-line IP вещания радиостанции с фиксированной скоростью 128 кбит\сек в сети Wi-Fi (без увеличения пропускного канала, на всех)

В) Отдельная услуга абонентам Wi-Fi - доступ в медиосервер, который каждый час производит обновление некоторого контента, данный медиоконтент доступен в сети Wi-Fi. Сам контент берется из интернета и обновляется раз в час.

Бюджет оборудования и софта, должен быть минимальным, т.е. нужно недорогое решение.

Что нужно (в плане консультации)

Параметр видеосервера

Какое нужно программное обеспечение

(Условия работы сети продиктованы экономией спутникового ресурса)

Консультация нужна от человека кто реально сталкивался и решал проблемы, а не теоретика.

14 лет назад
Northid
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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