Не хватило места в названии.

Необходима консультация по работе с сервисами Amazon: S3, CloudFront, EC2 и др.

Мне необходима информация именно о технических деталях, возможностях и т.п. То есть нужен человек, который хорошо знает про эти сервисы.

А если они могут то, что мне требуется, то могу и разработку проекта на них вам отдать.