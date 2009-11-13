Консультация по работе с сервисами Amazon: S3, .

$10
ПрочееЗакрыт1 заявка205 просмотров
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Не хватило места в названии.

Необходима консультация по работе с сервисами Amazon: S3, CloudFront, EC2 и др.

Мне необходима информация именно о технических деталях, возможностях и т.п. То есть нужен человек, который хорошо знает про эти сервисы.

А если они могут то, что мне требуется, то могу и разработку проекта на них вам отдать.

14 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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