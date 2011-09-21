Аддон должен делать следующее: - рассылать по списку никнеймов игроков письмо с определённым количеством золота (одинаковое письмо по всему списку). - быть совместим с текущей версией игры официального русского сервера. ...
Нужно запустить скрипты или программы по рассылке
Нужно запустить что-то из этого:
1
На хосте inbox golder2
2
На моем компе через тимвьюер -Dark Mailer
3
или Fast Mailer PRO 6.5
Чтобы реально заработало, тоесть письма начали отсылаться.
Линки на скачивания могу дать.
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