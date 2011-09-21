Нужно запустить скрипты или программы по рассылке

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Нужно запустить что-то из этого:

1

На хосте inbox golder2

2

На моем компе через тимвьюер -Dark Mailer

3

или Fast Mailer PRO 6.5

Чтобы реально заработало, тоесть письма начали отсылаться.

Линки на скачивания могу дать.

14 лет назад
Nickolson
55 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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