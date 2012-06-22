Оформление раздач в торрентах и файлообменниках

Нужно организовать постоянную раздачу файла в популярных торрентах и файлообменниках.

Раздача должна осуществляться непрерывно. В помощь можем оплатить аккаунт на seedbox,

но не более $10 в месяц.

Оплата сидеру - $2 за каждую полную неделю раздачи, организованную на одном торренте,

причем по результатам недели нужен отчет сколько раз забрали файл. Чем больше локальных

торрент-трекеров используется, тем больше оплата.