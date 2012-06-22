Перенос справочников из 7.7 Комплексная в 8.2 УТ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка84 просмотра

Добрый день

Нужна помощь в переносе справочников, из 7.7 Комплексная в 8.2 Управление торговлей. Чтобы штрих-коды и цены номенклатуры тоже переносились. Нужно сделать до пятницы (29.06.12).

Комплексная 7.70.512. УТ 10.3.18.3 (чистая).

Конфигурации с заполненными данными предоставлю.

13 лет назад
dduck
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Конвертировать pdf в ppt

    нужно конвертировать пдф файлы в повер поинт для возможности редактировать. 5 штук.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Задание для специалиста по Joomla

    Есть работающий проект, нужно на него поставить новый шаблон (шаблон бесплатный), прописать вывод новостей, прописать меню, категории, установить необходимые модули, рекламу (точнее убираем старый шаблон, ставим новый и после наводим марафет на проекте) и все. ...

    Joomla
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка программы на Делфи 7

    Мне для аспирантуры необходимо кое что изменить или добавить в программе все исходные коды есть! как выглядеть должна программа тоже есть! я не могу разобраться в самом процессе расчета программы! что откуда "вытекает"! нужен программист ...

    Delphi
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа на Java

    доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.

    Java
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание игрового бота по сбору ресурсов

    Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/. Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сортировка товаров на ZenCart

    Есть интернет-магазин, в котором каждая категория товаров отсортирована по брендам. Нужно добавить еще одну сортировку по тех. параметрам (сами параметры я буду называть для каждой категории отдельно). Магазин работает на Zen Cart. Нужен человек, который ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Генератор QR кода

    $1000

    Нужен программный продукт генератор QR кода с расширенными возможностями Paint и Рноtoshop для создания необычных QR кодов

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Турнирная/Микс система под игру CS Source

    $1000

    Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source Более подробно о системе Сам веб-интерфейс – domen/mix/ Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад