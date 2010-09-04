Подключение вебкамер или аудио для общения

Есть сайт rap.ua

на сайте мы хотим сделать передачу, где человек с вебкамерой сможет подключать в диалог ещё двух людей с их вебкамерами и управлять ими (громкость или тушить их вообще), или всё это можно сделать не видео, а аудио, сколько это примерно будет стоить? Все предложения отправлять только на [email protected]