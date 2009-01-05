Помощь по длешке (движек ДЛЕ)

$3
ПрочееЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Какой файл отвечает в ДЛЕ за вид пользователя?

Когда он регистрацию проходит, поля заполняет, есть поле "О себе" и "Подпись" - хочу его удалить.

Направте в нужный файлик :))

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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