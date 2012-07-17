Расположить объекты на земельном участке

Помогите расставить все по местам:

Есть домовладение, отдельная кухня, др.постройки, кусок пустой земли, нужно расставить по местам будущие постройки так, чтоб одно не мешало другому в дальнейшем, т.к. планируется постройка нового дома и дополнительных помещений. (клумба/газон/беседка и прочее- приветствуется)

Уточню: на данный момент нужен план построек с размерами+ландшафт. Дизайн внутри помещений пока не нужен.

скан ситуационного плана с тех.паспорта прилагаю

Оплата в рублях 30:1, в личке на предложения о работе не отвечаю.