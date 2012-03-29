Собрать бэк линки на сайт

Добрый день!

Мне нужно что бы Вы собрали максимальное количество ссылок ссылающихся на страницы моего сайта с других сайтов.

Так вот мне нужны с какого сайта ссылается и на какую страницу моего сайта.

В Яндекс Вебмастере на сегодня 17236 ссылок.

Отчет в .xls или .txt