Срочно нужно собрать сервер Lineage 2 epilogue

Сервер нужен с комьюнити..бафера ,шоп,Гк устанавите туда.(нпс эти по вашему усмотрению,какие хотите,только чтобы было с символикой сервера)

Нужо тагже зарегистрировать донат по средством смс.

Все вещи которые должны быть с донатом скину.

Если согласны настроить его под меня.Скину реквизит.

Сервер от maddev.

оплтата рублями.от 500 руб.