Срочно нужно собрать сервер Lineage 2 epilogue

$100
ПрочееЗакрыт1 заявка203 просмотра
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Сервер нужен с комьюнити..бафера ,шоп,Гк устанавите туда.(нпс эти по вашему усмотрению,какие хотите,только чтобы было с символикой сервера)

Нужо тагже зарегистрировать донат по средством смс.

Все вещи которые должны быть с донатом скину.

Если согласны настроить его под меня.Скину реквизит.

Сервер от maddev.

оплтата рублями.от 500 руб.

12 лет назад
AFYA123
Булат 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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