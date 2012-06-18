Мне для аспирантуры необходимо кое что изменить или добавить в программе все исходные коды есть! как выглядеть должна программа тоже есть! я не могу разобраться в самом процессе расчета программы! что откуда "вытекает"! нужен программист ...
Задание для специалиста по Joomla
Есть работающий проект, нужно на него поставить новый шаблон (шаблон бесплатный), прописать вывод новостей, прописать меню, категории, установить необходимые модули, рекламу (точнее убираем старый шаблон, ставим новый и после наводим марафет на проекте) и все.
Аська 1332814, нужен специалист (!) по Joomla с опытом, а не новичек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.Закрыт13 лет назад
Требуется подабавлять фотографии и ценники товаров. Вставить формочку сбора контактов – имя и email. Стучать в ICQ: 3922352 либо в Skype: insight.1Закрыт13 лет назад
Необходимо написать авто бот для сбора ресурсов в браузерной игре http://s1.jugger.mail.ru/. Программа должна распознавать количество рессурса доступного для сбора, выбирать нужную тактику сбора согласно рекомендуемой атмосфера сбора ( спокойная,хитрая, агрессивная) .программа должна ...Закрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин, в котором каждая категория товаров отсортирована по брендам. Нужно добавить еще одну сортировку по тех. параметрам (сами параметры я буду называть для каждой категории отдельно). Магазин работает на Zen Cart. Нужен человек, который ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программный продукт генератор QR кода с расширенными возможностями Paint и Рноtoshop для создания необычных QR кодовПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программа для автоматического размещения объявлений на сайты "досок объявлений"Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source Более подробно о системе Сам веб-интерфейс – domen/mix/ Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На виртуальном хостинге majordomo.ru у меня на одном аккаунте 10 сайтов. Хостер написал неделю назад что "в файлах .htaccess всех сайтов аккаунта был обнаружен вредоносный код, поэтому фтп-доступ был отключён, а вредоносный код ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть конфигурация "Подрядчик строительства 3.0 Управление строительным производством". Конфигурация на текущий момент не внедрена в компании. Планируется: 1. Доработка, изменение функционала 2. Создание новых отчетов ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад