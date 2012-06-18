Задание для специалиста по Joomla

Есть работающий проект, нужно на него поставить новый шаблон (шаблон бесплатный), прописать вывод новостей, прописать меню, категории, установить необходимые модули, рекламу (точнее убираем старый шаблон, ставим новый и после наводим марафет на проекте) и все.

Аська 1332814, нужен специалист (!) по Joomla с опытом, а не новичек.