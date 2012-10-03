Допилить сайт на WP после переезда на новый хост.

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Закрыт2 заявки103 просмотра

Сайт на движке WordPress переехал на новое доменное имя и на новый хостинг, в связи с чем вылез ряд косяков. Требуется во-первых убрать косяки, во-вторых настроить редиректы страниц по новым адресам и в третьих оптимизировать быстродействие сайта. Более подробно в задании по ссылке https://docs.google.com/document/d/1hkUXr_ShxiIJaetySPa3ieM2zrY1wtFoUbHcva8WIJ8/edit

WordPress
13 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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