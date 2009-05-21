1) Нужно создать оболочку для сайта cian.ru как с полными так и с ограниченными возможностью работы с id 2) Создать робота для Автоматического удаления объявлений и после удаления опубликовать их вновь.
Интеграция готового дизайна в simplemachines forum
Задача. Интаграция готового дизайна с форумом http://www.simplemachines.org/ 1.1.9 и темой http://custom.simplemachines.org/themes/index.php?lemma=20 Но не обязательно эту. Предложения приветствуются.
Работа: Интеграция header, footer и подборка цветов для соответствия дизайну.
Заранее спасибо.
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