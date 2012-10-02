Изменение ссылок в товарах и картинках

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Закрыт1 заявка197 просмотров

Изменение адреса ссылок подкатегорий товаров в каталоге, ссылок на товары в каталоге, ссылки на картинки товаров.

1) Изменение ссылки в подкатегориях

Например

подкатегория "заниженная"

сейчас http://veneziana.ru/ru/catalog/vitabassa/page:1/sortby:ro/position:12/pid:1/cid:20/

Нужно убрать из ссылки " page:1/sortby:ro/position:12/pid:1/cid:20/"

останется http://veneziana.ru/ru/catalog/vitabassa

1.1) возможность переименовать окончание ссылки "vitabassa"

в админке сейчас есть такая возможность, но есть ограничение кол-ва символов.

убрать это ограничение.

2) Изменение ссылки на странице товара

http://veneziana.ru/ru/item/37606/pid:1/cid:20

должно получится http://veneziana.ru/ru/item/nazvanie proizvoditelya_nazvanie tovara

3) Изменение ссылки на картинку

Картинка товаров

должно получится ......./nazvanie proizvoditelya_nazvanie tovara.jpg

4) Изменение ссылки на страницу марки

http://veneziana.ru/ru/mark/102

должно получиться

http://veneziana.ru/ru/mark/kolgotki_omsa

13 лет назад
babylu
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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