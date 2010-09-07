Joomla +VirtueMart - небольшие доработки

ПрочееЗакрыт3 заявки153 просмотра
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1) Поправить отображение кода Сапы, стоит Sape-модуль.

2) Добавить модуль Miralinks и GoGetLinks.

3) Добавить текста на главной.

4) Переделать область ввода поиска.

Заинтересовавшимся скину урл и подробности.

JoomlaVirtuemart
13 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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