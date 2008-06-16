Модуль форум и фотогалерея

Куплю готовые модули "Форум" и "Фотогалерея".

Только предлагать свои уже готовые и хорошо обкатаные модули.

Мне предложили форумы: www.phpbb.net или www.horum.org - но нехочу их. Меня бы устроил такой форум http://www.prodtp.ru/index.php?s=e2a8350594bae9a397160ac67e72a164&act=idx

А что касается фотогалереи хотелось бы, что бы там была фотопрогулка по городу. На подобие: http://progulka.moskva.com/progulki-po-moskve/kuzminsky-park/43248.html