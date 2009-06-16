Настроить ЧПУ на Джумле.

Добрый день! Требуется придумать название и соответственно домен В ЗОНЕ .RU для автомобильного портала (МОЖНО СЛОВОСОЧИТАНИЕ, НО ЛУЧШЕ ЧТО НИТЬ КОРОТЕНЬКОЕ). Портала пока еще нет, он планируется быть рекламно информационным связанным с автомобильными ...