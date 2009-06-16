Нужно перенести сайт с CMS Sditio на CMS Cotonti Перенести бд и большинство плагинов.
Настроить ЧПУ на Джумле.
Требуется человек которые настроит ЧПУ на джумле ArtioJoomSEF
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