Нужна помощь по vbulletin suite.

Необходимо разместить 50 статей (получить 50 обратных ссылок на сайт). Базу не предоставляю. Необходимо найти площадки самостоятельно. Вышлю список площадок, на которых уже размещались статьи, чтобы не размещать на тех же площадках повторно. Сами ...