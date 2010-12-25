Нужна помощь по vbulletin suite

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка99 просмотров

Нужна помощь по vbulletin suite.

А именно помощь в настройке самой CMS, создании категорий, разделов, вывод контента, данных с форума.

И объяснить подробно как им полноценно пользоваться, то есть подробное описание функционала.

p/s/ По форуму вопросов нет.

14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров