Нужно профессионально написать ТЗ

День добрый, после переезда сайта на новый хостинг сайт отображаеттся не коректно - www.klipz.ru , разработчики сайта не могут или не хотят это исправить, интересует примерная стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ.
Коротко о том, что мне нужно:
Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но мне не нужно подобие, мне нужно немного другое и не так масштабно.
Портал должен иметь следующии счета:
1. Счета для пользователей. Котрые будут просматривать видео-материалы.
2. Счета для рекламодателей. Которые смогут видеть всю статистику показов и распоряжаться своими показами.
3. Счета для тех кто предоставляет видео. Видео должно проверятся админом.
4. И админка, в которой можно всем управлять.
И самое главное, нужно сделать так что бы при начале показа ролика, пользователь должен будет увидеть видео-рекламу. Но реклама должна меняться, то-есть она не должна быть записана на видео.
Так же нужно следующие:
Если пользователь при просмотре видео нажимает на стоп (паузу или перемотку), он снова будет видеть видео-рекламу.
Так же мог бы выслушать предложения по разработке даного портала.
Жду приблизительные расценки и сроки.
Отвечайте тут.
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