Нужно профессионально написать ТЗ

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Здравствуйте.

Мне нужно профессионально написать и продумать до мелочей ТЗ.

Коротко о том, что мне нужно:

Нужен портал для показа видео-материалов (от 5 до 120 минут) в реальном времени. Похожие ресурсы: youtube, rutube, smotri и так далее. Но мне не нужно подобие, мне нужно немного другое и не так масштабно.

Портал должен иметь следующии счета:

1. Счета для пользователей. Котрые будут просматривать видео-материалы.

2. Счета для рекламодателей. Которые смогут видеть всю статистику показов и распоряжаться своими показами.

3. Счета для тех кто предоставляет видео. Видео должно проверятся админом.

4. И админка, в которой можно всем управлять.

И самое главное, нужно сделать так что бы при начале показа ролика, пользователь должен будет увидеть видео-рекламу. Но реклама должна меняться, то-есть она не должна быть записана на видео.

Так же нужно следующие:

Если пользователь при просмотре видео нажимает на стоп (паузу или перемотку), он снова будет видеть видео-рекламу.

Так же мог бы выслушать предложения по разработке даного портала.

Жду приблизительные расценки и сроки.

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16 лет назад
Demetrio
38 летИспания
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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