Обновление форума IPB 2.1.7 -> 3.3.4

Необходима консультация и обновление двух форумов IPB с версии 2.1.7 (нуленая) до 3.3.4 (лицензионная) - вначале на тестовом домене, где на нем же будет тестироваться дизайн, и дополнения, а после и на основном.

Плюс к этому нужна будет консультация по вопросам/проблемам обновления, т.к. я уже неделю потерял на попытки разобраться сам, и хочу узнать в чем же была причина.

P.S. Официальная поддержка IP.Board уже неделю не может ответить на элементарный вопрос, по этому на них рассчитывать не приходится.

P.P.S. Лицензия IPB + русская локализация уже куплены, нужно только обновить.