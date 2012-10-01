Обновление форума IPB 2.1.7 -> 3.3.4

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Закрытнет заявок116 просмотров

Необходима консультация и обновление двух форумов IPB с версии 2.1.7 (нуленая) до 3.3.4 (лицензионная) - вначале на тестовом домене, где на нем же будет тестироваться дизайн, и дополнения, а после и на основном.

Плюс к этому нужна будет консультация по вопросам/проблемам обновления, т.к. я уже неделю потерял на попытки разобраться сам, и хочу узнать в чем же была причина.

P.S. Официальная поддержка IP.Board уже неделю не может ответить на элементарный вопрос, по этому на них рассчитывать не приходится.

P.P.S. Лицензия IPB + русская локализация уже куплены, нужно только обновить.

13 лет назад
Walkkk
Юрий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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