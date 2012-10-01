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Обновление форума IPB 2.1.7 -> 3.3.4
Необходима консультация и обновление двух форумов IPB с версии 2.1.7 (нуленая) до 3.3.4 (лицензионная) - вначале на тестовом домене, где на нем же будет тестироваться дизайн, и дополнения, а после и на основном.
Плюс к этому нужна будет консультация по вопросам/проблемам обновления, т.к. я уже неделю потерял на попытки разобраться сам, и хочу узнать в чем же была причина.
P.S. Официальная поддержка IP.Board уже неделю не может ответить на элементарный вопрос, по этому на них рассчитывать не приходится.
P.P.S. Лицензия IPB + русская локализация уже куплены, нужно только обновить.
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