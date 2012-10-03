Изменение адреса ссылок подкатегорий товаров в каталоге, ссылок на товары в каталоге, ссылки на картинки товаров. 1) Изменение ссылки в подкатегориях Например подкатегория "заниженная" сейчас http://veneziana.ru/ru/catalog/vitabassa/page:1/sortby:ro/position:12/pid:1/cid:20/ Нужно убрать ...
Переработка технического задания
Имеется слабо структурированное техническое задание в описательной форме объем 14 500 тыс слов + картинки.
Необходимо привести его в соответствие с шаблоном.
Заявки фрилансеров
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