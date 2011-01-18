Подключение к маркетам

Очень нужно перевести уже существующие страницы в подстраницы, что бы в СУ выглядело это так - http://s54.radikal.ru/i145/1101/0a/d9791a9842e0.jpg сами не нашли как это сделать, готовы заплатить, тому кто знает и подскажет, как это сделать.