Поставить движок, шаблон - залить текст

Весьма простое задание, даю домен (фтп и базу) - Вы ставите туда движек DLE 7.5 (тоже даю его) - заливаете какой-нибудь более менее приятный шаблон (главное 3 столбика).

Дальше, создаете категории, прописываете их в шаблоне - в каждую категорию добавляете 1 новость (все это даю).

И все - аська 1332814.

Хотелось бы, чтобы все прошло быстро и без глупых вопросов.