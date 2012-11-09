Сделать страничку на сайте

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Завершен4 заявки151 просмотр

Сделать страницу про раздвижные решетки на сайте. Материал дам. сразу пишите размер вознаграждения.

13 лет назад
Pokatilov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно. Всем рекомендую!
Понравилось работать с заказчиком. Четкое задание и моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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