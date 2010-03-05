Сметы на создание сайта

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Закрытнет заявок168 просмотров

Добрый день,

Нужна смета нормальная на создание сайта. Примерно 30 пунктов.

С разбивкой на дизайн и прочее...

У кого есть готовые примеры пишите

skype: skype_zebra

15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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