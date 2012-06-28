Создание электронных рассылок + кнопок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки140 просмотров

- Создание и редактирование форм подписки для электронных рассылок (автоматически в системе Smartresponder)

- Размещение форм на сайтах

- Создание кнопок "Купить" (автоматически в системе Ecommtools)

- Размещение этих кнопок на сайтах

- Ответы на вопросы клиентов, если таковые будут

Нагрузка - 1-2 часа в день.

Пишите ТОЛЬКО в комментариях:

- свой опыт в подобной работе (расширенно, минимум - 2 предложения)

- ожидания по оплате

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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