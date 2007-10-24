Структура бизнес-сайта

Куплю готовое ТЗ,Пакет Проектно-сметной документации загородного дома 6 на 8.ООО"АПРИОРИЙ"Лебедев Сергей E-mail:[email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу открыть проект бизнес тематики.
Что-то вроде: «Большой и малый бизнес.»
Дело это для меня новое и интересное.
Мне нужно, чтобы знающие люди создали основу проекта.
Итак, что нужно сделать:
- продумать структуру сайта – разделы, блоки, меню и т.п.
- сделать начальное наполнение - добавить несколько статей из источников, разрешающих перепечатку или уникальных статей, добавить несколько опросов и т.п.
Проект планируется большой, поэтому структуру лучше делать не просто: главная, статьи, опросы, контакты.
Вот некоторые идеи содержания: статьи, опросы, бизнес-софт, курсы валют, идеи бизнеса, документация…
Не обязательно все разделы заполнять чем-то, главное – продуманная структура.
Структуру сделайте в ворде или предложите вариант лучше, т.к. я с такими задачами сам не сталкивался.
Т.е. например:
Расположение блоков – рисуете табличкой в ворде схему страницы с названиями в блоках.
Потом расписываете все разделы и подразделы и содержимое страниц.
Вобщем, я думаю, что опытные в этом деле люди сами знают как все правильно организовать.
Слушаю ваши предложения вариантов реализации, а также сроки и цены.
Цена будет зависеть от объема и подробности плана.
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