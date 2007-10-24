Структура бизнес-сайта

Хочу открыть проект бизнес тематики.

Что-то вроде: «Большой и малый бизнес.»

Дело это для меня новое и интересное.

Мне нужно, чтобы знающие люди создали основу проекта.

Итак, что нужно сделать:

- продумать структуру сайта – разделы, блоки, меню и т.п.

- сделать начальное наполнение - добавить несколько статей из источников, разрешающих перепечатку или уникальных статей, добавить несколько опросов и т.п.

Проект планируется большой, поэтому структуру лучше делать не просто: главная, статьи, опросы, контакты.

Вот некоторые идеи содержания: статьи, опросы, бизнес-софт, курсы валют, идеи бизнеса, документация…

Не обязательно все разделы заполнять чем-то, главное – продуманная структура.

Структуру сделайте в ворде или предложите вариант лучше, т.к. я с такими задачами сам не сталкивался.

Т.е. например:

Расположение блоков – рисуете табличкой в ворде схему страницы с названиями в блоках.

Потом расписываете все разделы и подразделы и содержимое страниц.

Вобщем, я думаю, что опытные в этом деле люди сами знают как все правильно организовать.

Слушаю ваши предложения вариантов реализации, а также сроки и цены.

Цена будет зависеть от объема и подробности плана.