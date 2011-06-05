Требуется встроить флеш-анимацию на сайт

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Требуется встроить на одну из страниц сайта полностью флеш-анимацию, как она есть, отсюда: http://www.blanco.de/inter/kt/kt_farbassistent/index-ru_RU.html

Исходников флеш-анимации не имею.

Сайт для установки анимации на php. Подробности по эл.почте.

13 лет назад
viardo
Игорь 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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