Вывод фото на главной WordPress

Здравствуйте! Ситуация следующая, есть доменное имя, есть хостинг, нужно помочь с установкой блога на вордпресс. Работа не сложная, нужно будет сделать через недельку-две. Нужно установить, настроить, поставить все что нужно для блога, возможно дать ...