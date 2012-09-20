Вопрос по фильтру товаров Опенкарт

Требуется помощь в настройке фильтров товаров Opencart

Ситуация:

В категорию Постельное белье входят подкатегории Комплекты, Наволочки, Простыни, Пододеяльники.

Множество атрибутов Комплекты включает в себя множество атрибутов Наволочки, Простыни, Пододеяльники.

(Т.е. Комплект - это набор из Наволочки, Простыни, Пододеяльника, но они могут продаваться и отдельно)

Фильтр сейчас показывается в категориях Постельное белье, Наволочки, Простыни, Пододеяльники, но не показывается в Комплектах, хотя настроен вроде бы по аналогии с остальными.

Также требуется вывод фильтров на страницу производителей Главная » Производители » Производитель1

Кто имеет опыт работы с настройкой фильтра Опенкарта, пишите, дам доступ к админке.