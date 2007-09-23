Написание руководств по открытию бизнеса

Ресурс - http://testirovanie.org/ Требуется - разработка тестовых заданий по физике, химии, биологии, географии для последующего использования при тестировании на сайте. Уровень, тематика, количество вопросов и ответов должны соответствовать тестам централизованного тестирования. Подготовка в MS-Word с использованием, где ...
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Требуется создать цикл руководств по открытию определенного вида бизнеса (магазина, ресторана, салона красоты и т.д.). Важно раскрыть все организационные моменты в доступной форме. Желательно укомплектовать бизнес-руководство образцами необходимых документов, должностными инструкциями.
Ориентировочная стоимость создания одного руководства 100 долларов.
Объем одного руководства 100 печатных страниц. (вместе с образцами документов, должностными инструкциями ит.п.)
Важно раскрыть все организационные моменты в доступной форме. Желательно сопроводить работу живыми примерами, цифрами, иллюстрациями, и т.п. наглядными пособиями. Что бы пользователь получил исчерпывающую информацию по данной теме. Заострить внимание на практических моментах стартового периода в предпринимательстве. Ориентировать изложение на аудиторию, начинающую знакомство с организацией своего дела, с базовыми экономическими, юридическими знаниями.
Предпочтительно писать на основе собственного опыта.
Желательно, что бы информация содержащаяся в Вашей работе была справедлива (учитывала особенности и законодательство) для России и Украины.
Интересует, также, возможность размещения информации о Вас как об авторе данной работы (небольшая биографическая справка).
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