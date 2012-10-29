Общение на ENG форумах, тема SEO

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Завершен5 заявок143 просмотра

Всем привет!

Нужен кто-нибудь, чтобы гдето на 5-10 англоговорящих форумах (в частности SEO-тематики) набрать необходимое кол-во постов. Оно варируется от 10 до 100. Посты должны быть осмысленными, на хорошем английском языке.

Пишите - кто сможет взяться. По условиям, деньгам решим.

13 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
7 дней
Все замечательно. Работой довольны:)
Положительные впечатления от сотрудничества. Четкое задание, оплата получена.

Заявки фрилансеров

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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