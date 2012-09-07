Общение на форуме о кроликах, для знатоков

Требуется постер на форум о кроликах. Только для тех кто в теме!

Ваши обязанности:

1) Поддерживать общение с пользователями форума, давать грамотные советы, но самое ГЛАВНОЕ провоцировать на общение (задавать открытые вопросы и т.п), что бы пользователи, как можно больше общались.

2) Открывать 5 новых тем каждый день, по ключевым фразам, которые я вам дам. Первый пост темы не менее 1000 знаков с фотографией.

Испытательный срок - неделя. Оплата раз в месяц 2000 рублей.