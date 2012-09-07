Народ пишите не стесняйтесь, работаю со всеми кто хочет работать! Имеется несколько интернет магазинов, добавлены на Я Маркет совсем недавно. Нужно писать 1-2 отзыва в неделю. Отзыв должен ...
Общение на форуме о кроликах, для знатоков
Требуется постер на форум о кроликах. Только для тех кто в теме!
Ваши обязанности:
1) Поддерживать общение с пользователями форума, давать грамотные советы, но самое ГЛАВНОЕ провоцировать на общение (задавать открытые вопросы и т.п), что бы пользователи, как можно больше общались.
2) Открывать 5 новых тем каждый день, по ключевым фразам, которые я вам дам. Первый пост темы не менее 1000 знаков с фотографией.
Испытательный срок - неделя. Оплата раз в месяц 2000 рублей.
Заявки фрилансеров
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