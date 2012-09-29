Отзывы на Я. Маркет

Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете.

Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.

процедура публикации следующая — залезли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит).

Все вопросы в личку