Отзывы на Я. Маркет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт21 заявка301 просмотр

Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете.

Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, я произвожу оплату любым удобным для вас способом.

процедура публикации следующая — залезли на сайт с маркета, полазили по нему, через пару дней пишете отзыв (иначе не разместится — яндекс не пропустит).

Все вопросы в личку

13 лет назад
30gb
Иван 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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