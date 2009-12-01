Приватный проект для Романовой Анны

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка132 просмотра

Проект - интернет магазин "Щеточки.ру" (магазин по продаже щеток стеклоочистителя - дворники).

Для продвижения интернет магазина уже используется поисковая оптимизация (seo) и контекстная реклама (yandex direct, бегун, адвордс).

Мне необходимо реализовать продвижение на автофорумах. Т.е. задача такая - внедриться в автомобильные форумы (создать тему, раздел), в которой предложить к обсуждению щетки для автомобилистов данного форума. Требуется создание и поддержание темы (ответы на вопросы задающих). Необходимо создавать тему что-бы не было явной рекламы (рекламу удаляют), как вариант можно в подписи указать мой интернет-магазин, а себя на форуме позиционировать в качестве эксперта по щеткам.

За эту работу я готов платить 25 рублей в месяц за один форум, на котором создана и поддерживается в топе тема по щеткам стеклоочистителя.

Мне наиболее интересны следующие марки автомобилей:

1. Land Rover - в интернете клуб lr-club.ru

2. AUDI

3. BMW

4. Chevrolet

5. Citroen

6. Daewoo

7. Ford

8. Honda

9. Huyndai

10. Jaguar

11. Kia

12. Lexus

13. Mazda

14. Mitsubishi

15. Nissan

16. Peugeot

17. Renault

18. Ssang Yong

19. Subaru

20. Suzuki

21. Toyota

22. Volkwagen

23. Volvo

Получается ежемесячно, я буду гарантированно платить 25 х 23 форума = 575 рублей.

Можно рассмотреть большее количество форумов до 50 штук.

15 лет назад
Capitan_
Игорь 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

annsmith
Анна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
6 отзывов(-3)
15 лет назад

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