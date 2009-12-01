Добріый день! В рамках очередного проекта http://prof-texts.at.ua/ необходимо разместить размноженные статьи (30 штук) в открытых для просмотра без регистрации сообществах жж или ли.ру. Как пример - http://community.livejournal.com/moscow_sochi/ или http://community.livejournal.com/ru_otdyh/. Будет содержаться ...
Приватный проект для Романовой Анны
Проект - интернет магазин "Щеточки.ру" (магазин по продаже щеток стеклоочистителя - дворники).
Для продвижения интернет магазина уже используется поисковая оптимизация (seo) и контекстная реклама (yandex direct, бегун, адвордс).
Мне необходимо реализовать продвижение на автофорумах. Т.е. задача такая - внедриться в автомобильные форумы (создать тему, раздел), в которой предложить к обсуждению щетки для автомобилистов данного форума. Требуется создание и поддержание темы (ответы на вопросы задающих). Необходимо создавать тему что-бы не было явной рекламы (рекламу удаляют), как вариант можно в подписи указать мой интернет-магазин, а себя на форуме позиционировать в качестве эксперта по щеткам.
За эту работу я готов платить 25 рублей в месяц за один форум, на котором создана и поддерживается в топе тема по щеткам стеклоочистителя.
Мне наиболее интересны следующие марки автомобилей:
1. Land Rover - в интернете клуб lr-club.ru
2. AUDI
3. BMW
4. Chevrolet
5. Citroen
6. Daewoo
7. Ford
8. Honda
9. Huyndai
10. Jaguar
11. Kia
12. Lexus
13. Mazda
14. Mitsubishi
15. Nissan
16. Peugeot
17. Renault
18. Ssang Yong
19. Subaru
20. Suzuki
21. Toyota
22. Volkwagen
23. Volvo
Получается ежемесячно, я буду гарантированно платить 25 х 23 форума = 575 рублей.
Можно рассмотреть большее количество форумов до 50 штук.
Выбранный исполнитель
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