С нашего почтового ящика на мейле переслать 500 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 1 руб. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на ...
Выборка с прайсов Excel и сбор цен с 2-х сайтов
Выдается в обработку Выборка товаров (730шт) и 2-а оптовых прайса (все в Excel), свести и выбрать с 2-х сайтов розничные цены. Получится некая сравнительная таблица.
Заявки фрилансеров
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