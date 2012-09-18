Выборка с прайсов Excel и сбор цен с 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт15 заявок242 просмотра

Выдается в обработку Выборка товаров (730шт) и 2-а оптовых прайса (все в Excel), свести и выбрать с 2-х сайтов розничные цены. Получится некая сравнительная таблица.

13 лет назад
ecohall
Артем 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разослать письма с нашего ящика

    С нашего почтового ящика на мейле переслать 500 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 1 руб. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на ...

    Прочее27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Предложение о сотрудничестве

    Нужно написать письмо о сотрудничестве. Суть такова, что наша компания под названием „Святибор” является производителем мебели из массива натурального дерева. Мы работаем с такими породами дерева как дуб, ясень, ольха, береза. Наша продукция: кровати, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пиар вебинара по форумам, блогам, ЖЖ

    $30

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Постоянная работа. Необходим пиарить вебинар по форумам, блогам, ЖЖ и т.п. Оплата договорная, в зависимости от того что будите делать ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сметчик

    Требуется сметчик/ца для составления периодичных смет для небольшой подрядной организации на договорной основе: с обязательным опытом работы в области составления смет на капитальный и другие ремонты, и в идеале с опытом работы с гос.органами. ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести pdf в doc

    Надо переводить книги из pdf формата в формат текста (Word) с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено ...

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать концепцию проекта, видение дизайна

    $50

    Задача - сделать описание, видение - для креативного проекта о Новом Годе. Схема сайта, видение для дизайнера. Будут предоставлены только категории сайта и что там будет. На работу не больше 3х дней.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отзывы на Яндекс.Маркет

    Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: 100 руб. за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об интернет-магазине, ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад