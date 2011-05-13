Ищем специалиста по 1С-Битрикс редакции Бизнес

$10000
ПрочееЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Оплата почасовая.

Небольшие доработки, консультации и прочее.

На долговременное сотрудничество при качественном и деловом подходе.

Опыт ведения социальных сетей на Битрикс.

13 лет назад
GOD_HOME
Алексей 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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