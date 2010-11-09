Необходимо организовать радиотрансляцию через TeamSpeak3. 1-2 звуковых потока, не запрещая использовать ТС по назначению. Предложить идею и довести ее до воплощения. Оплата наличными (Москва) или через Яндекс (на выбор исполнителя). предоплата ...
Обновить IPB 2.3.5 на 3.1.4
Необходимо произвести обновление форума IPB с версии 2.3.5. на версию 3, самую последнюю. Необходимо сохранить всех пользователей,, все сообщения, всю БД.
Моды не надо переносить.
Чтобы остались все дополнительные поля у юзеров в анкетах и так далее.
Нужно чтобы форум работал, обновление шло на внутреннем каталоге, после полного обновления, новая версия сменила старую.
Пишите цену и сроки. В личку, аську не ломиться.
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