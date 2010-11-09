Обновить IPB 2.3.5 на 3.1.4

Необходимо произвести обновление форума IPB с версии 2.3.5. на версию 3, самую последнюю. Необходимо сохранить всех пользователей,, все сообщения, всю БД.

Моды не надо переносить.

Чтобы остались все дополнительные поля у юзеров в анкетах и так далее.

Нужно чтобы форум работал, обновление шло на внутреннем каталоге, после полного обновления, новая версия сменила старую.

Пишите цену и сроки. В личку, аську не ломиться.